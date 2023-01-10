Эта игра дает вам самый веселый и интересный опыт создания уникальной одежды, которая будет крутой, стильной и шикарной. Если вы любите наряжаться и выглядеть великолепно, управление модной компанией никогда не было таким захватывающим.





В игре так много знаменитостей и персонажей, для которых вы можете создавать наряды. Он также содержит онлайн-базу данных с более чем 1 миллионом различной одежды! С новыми событиями каждый месяц ваш творческий потенциал никогда не будет ограничен.

Создайте наряд из новейшего гардероба знаменитости или запустите свой собственный модный бренд прямо сейчас!





Pocket Styler (Мод, Бесплатные покупки) - Если вы любите стильную одежду и аксессуары, эта игра вам отлично подойдёт. Отправляйтесь на головокружительный шоппинг и пополняйте свою коллекцию новыми нарядами и аксессуарами. Роскошные сумочки, шляпки, туфли и море украшений!





Делайте идеальную причёску и макияж, попробуйте сотни комбинаций нарядов и внешности. Вас ждут уникальные наряды и советы от гуру моды, кроме того - вы можете соревноваться с игроками со всего мира. Коллекции одежды постоянно расширяются, огромный выбор всего о чём вы мечтаете.