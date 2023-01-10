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Pocket Styler (Мод, Бесплатные покупки)

Pocket Styler (Мод, Бесплатные покупки) 8.0.0

85
24
Скачать (190 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Nordcurrent
Версия:
8.0.0
Категория:
На русском / Аркады / Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
id приложения:
com.nordcurrent.fashion
Русский язык:
Есть
Лайков:
85
Комментарии:
13
Просмотров:
72 323

Эта игра дает вам самый веселый и интересный опыт создания уникальной одежды, которая будет крутой, стильной и шикарной. Если вы любите наряжаться и выглядеть великолепно, управление модной компанией никогда не было таким захватывающим.


В игре так много знаменитостей и персонажей, для которых вы можете создавать наряды. Он также содержит онлайн-базу данных с более чем 1 миллионом различной одежды! С новыми событиями каждый месяц ваш творческий потенциал никогда не будет ограничен.

Создайте наряд из новейшего гардероба знаменитости или запустите свой собственный модный бренд прямо сейчас!


Pocket Styler (Мод, Бесплатные покупки) - Если вы любите стильную одежду и аксессуары, эта игра вам отлично подойдёт. Отправляйтесь на головокружительный шоппинг и пополняйте свою коллекцию новыми нарядами и аксессуарами. Роскошные сумочки, шляпки, туфли и море украшений!


Делайте идеальную причёску и макияж, попробуйте сотни комбинаций нарядов и внешности. Вас ждут уникальные наряды и советы от гуру моды, кроме того - вы можете соревноваться с игроками со всего мира. Коллекции одежды постоянно расширяются, огромный выбор всего о чём вы мечтаете.


Скриншоты

Информация о модах

Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно игровой валюты.

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Pocket Styler (Мод, Бесплатные покупки) 8.0.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Pocket Styler (Мод, Бесплатные покупки) 190 Мб Ссылка 2 190 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Pocket Styler (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (13)
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Гость Анжелика
Гость Анжелика 29 апреля 2024 14:23
Здравствуйте! Образы не отправляются, исправьте это пожалуйста и будет шикарно, пока к сожалению мод не рабочий.
+1
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Гость Юлия
Гость Юлия 15 января 2024 04:04
Обновите пожалуйста так чтобы образы публиковались 🙏🥺
+6
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Виктория
Виктория 5 января 2024 16:01
Скажу вам чесно что у всех модов не публикуются образы
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 января 2024 15:25
Танюшка,
здравствуйте, пока обновлений мода не выходило :(
+1
Ответить
Танюшка
Танюшка 2 января 2024 14:42
Сегодня 2 января 2024 и образы до сих пор не публикуются. Прошу вас исправьте ошибку.
+1
Ответить
Кат
Кат 4 сентября 2023 22:07
Пните, как починят 😄 У меня тоже образы не публикуются
+8
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Мелиса
Мелиса 20 июля 2023 21:15
Version,
добрый вечер,скажите,почему образы не публикуются?
+12
Ответить
Мелиса
Мелиса 19 июля 2023 12:31
скажите,что сделать,чтоб образы публиковались?

Гость Юлия,
смогли вы решить
?Это проблемы с модом,скорее всего
+7
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Гость Юлия
Гость Юлия 21 июня 2023 20:51
Образы не публикуются 😫. Что делать?
+6
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Гость Алина
Гость Алина 10 января 2023 21:08
Не даёт публиковать образы
+15
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