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Idle Ants - Симулятор (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы)

Idle Ants - Симулятор (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы) 4.8.3

80
11
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Версия:
4.8.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Madbox
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 063

Idle Ants - Simulator Game - это мобильная игра, разработанная компанией Madbox, которая предлагает игрокам уникальный симулятор управления колонией муравьев. В этой игре вам предстоит начать с небольшой муравьиной колонии и постепенно развивать её до масштабных размеров.


Игра начинается с того, что вы управляете небольшой группой муравьев, собирая еду и ресурсы для выживания. По мере того, как ваша колония растет, муравьи становятся все более организованными и сильными. Вы можете увеличивать скорость и количество муравьев, а также улучшать их способности.


Однако игра также имеет элемент стратегии, так как вам нужно решать, какие ресурсы собирать и какие улучшения приобретать, чтобы ваша колония быстро процветала. Колония муравьев в этой игре может даже пожирать других жуков, хот-доги и даже самолеты, что добавляет элемент непредсказуемости и веселья.



Скриншоты

Информация о модах

Приобретены особые виды муравьёв и отключение рекламы;

Деньги при тратах увеличиваются;

Вы можете получать бесплатные вещи без просмотра рекламы.

 Теги темы: Много денег, Без рекламы, Unlocked

Скачать Idle Ants - Симулятор (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы) 4.8.3 взлом

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Скачать Idle Ants - Симулятор (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы) 158 Мб Ссылка 2 158 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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