Idle Ants - Simulator Game - это мобильная игра, разработанная компанией Madbox, которая предлагает игрокам уникальный симулятор управления колонией муравьев. В этой игре вам предстоит начать с небольшой муравьиной колонии и постепенно развивать её до масштабных размеров.





Игра начинается с того, что вы управляете небольшой группой муравьев, собирая еду и ресурсы для выживания. По мере того, как ваша колония растет, муравьи становятся все более организованными и сильными. Вы можете увеличивать скорость и количество муравьев, а также улучшать их способности.





Однако игра также имеет элемент стратегии, так как вам нужно решать, какие ресурсы собирать и какие улучшения приобретать, чтобы ваша колония быстро процветала. Колония муравьев в этой игре может даже пожирать других жуков, хот-доги и даже самолеты, что добавляет элемент непредсказуемости и веселья.



