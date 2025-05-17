Описание

Atom RPG создает альтернативную реальность, где холодная война закончилась ядерной катастрофой в 1986 году, оставив за собой опустошенный мир. В этом постядерном мире вы играете роль выжившего, отправляющегося в Советскую Пустошь, где человеческое общество развалилось, а цивилизация находится на грани вымирания.





Игра представляет собой ретро-стилизованную ролевую игру, которая полна опасностей, загадок и тайн. Ваша задача - исследовать этот выжженный ландшафт, встречать выживших и мутантов, выполнять квесты, сражаться с врагами и раскрывать загадки прошлого. Вам предстоит принимать решения, которые будут влиять на исход и ход сюжета, и развивать своего персонажа, выбирая навыки и способности, чтобы выжить в этом опасном мире.