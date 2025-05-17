ATOM RPG (Мод, Unlocked) 1.43
Atom RPG создает альтернативную реальность, где холодная война закончилась ядерной катастрофой в 1986 году, оставив за собой опустошенный мир. В этом постядерном мире вы играете роль выжившего, отправляющегося в Советскую Пустошь, где человеческое общество развалилось, а цивилизация находится на грани вымирания.
Игра представляет собой ретро-стилизованную ролевую игру, которая полна опасностей, загадок и тайн. Ваша задача - исследовать этот выжженный ландшафт, встречать выживших и мутантов, выполнять квесты, сражаться с врагами и раскрывать загадки прошлого. Вам предстоит принимать решения, которые будут влиять на исход и ход сюжета, и развивать своего персонажа, выбирая навыки и способности, чтобы выжить в этом опасном мире.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.