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ATOM RPG (Мод, Unlocked)

ATOM RPG (Мод, Unlocked) 1.43

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Версия:
1.43
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ATENT GAMES LTD
Категория:
Ролевые / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:21
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 3.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
46 084
Скриншоты
Описание

Atom RPG создает альтернативную реальность, где холодная война закончилась ядерной катастрофой в 1986 году, оставив за собой опустошенный мир. В этом постядерном мире вы играете роль выжившего, отправляющегося в Советскую Пустошь, где человеческое общество развалилось, а цивилизация находится на грани вымирания.


Игра представляет собой ретро-стилизованную ролевую игру, которая полна опасностей, загадок и тайн. Ваша задача - исследовать этот выжженный ландшафт, встречать выживших и мутантов, выполнять квесты, сражаться с врагами и раскрывать загадки прошлого. Вам предстоит принимать решения, которые будут влиять на исход и ход сюжета, и развивать своего персонажа, выбирая навыки и способности, чтобы выжить в этом опасном мире.


Информация о модах

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Выживание, Встроенный кэш, Unlocked

Скачать ATOM RPG (Мод, Unlocked) v1.43 MOD APK

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MOD 3.2 Гб MOD (Ссылка 2) 3.2 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о ATOM RPG (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 мая 2022 21:51
Гость Илья,
Исправили)
-4
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Гость Илья
Гость Илья 26 мая 2022 18:55
ПОЧЕМУ КОГДА Я НАЖИМАЮ СКАЧАТЬ МОД И СКАЧАТЬ БЕЗ МОДА, У МЕНЯ ПОСТОЯННО ВЫЛАЗИТ ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ ПИКС АРТА!?!?
0
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