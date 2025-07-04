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Age of Civ II (Мод, Много денег)

Age of Civ II (Мод, Много денег) v1.27

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11
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Версия:
1.27
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Łukasz Jakowski
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
18 587
Описание

Age of Civilizations II - это захватывающая тактическая игра, которая вдохновлена классическими стратегиями вроде Age of Empires. В этой игре вашей целью будет создание и развитие собственной империи, начиная с каменного века и проходя через различные исторические эпохи, включая феодальный период.


Игрокам предстоит управлять своей империей, развивать экономику, научные и военные технологии, заключать союзы и вести войны с другими цивилизациями. Мастерство и стратегическое мышление игрока определят успех в сохранении своей империи и завоевании новых территорий.


Age of Civilizations II предлагает игрокам уникальный опыт, комбинируя элементы исторической стратегии с тактическими баталиями. Игра разворачивается в реалистичном историческом контексте, позволяя игрокам пережить эволюцию цивилизации и принимать ключевые стратегические решения, влияющие на ход истории.


Если вы любитель тактических игр с глубоким геймплеем и историческими сеттингами, Age of Civilizations II обязательно стоит попробовать. Погрузитесь в мир стратегии, где ваша империя ждет своего великого лидера, способного преодолеть вызовы времени и создать великую цивилизацию.



Информация о модах

Полная платная версия игры.


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 Теги темы: Много денег

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Скачать Age of Civ II (Мод, Много денег) 141 Мб Ссылка 2 141 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Age of Civ II (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Kmli
Kmli 25 мая 2023 13:48
Антон,
Blody Europe 2 это мод на Age of Civ 2
+2
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Антон
Антон 22 марта 2023 00:38
Почему скачивается вместо AoC Blody Europe 2?
+2
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