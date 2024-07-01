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Star Wars™: Галактика героев (Мод, Много энергии)

Star Wars™: Галактика героев (Мод, Много энергии) 0.34.1519581

23
12
Скачать (59 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
0.34.1519581
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
35 540

"Star Wars™: Galaxy of Heroes" - это захватывающее приключение в мире Звездных Войн, которое предоставляет игрокам возможность собирать и управлять знаковыми персонажами из вселенной Звездных Войн. Эта игра собрала более 10 миллионов загрузок на Google Play благодаря своей захватывающей игровой механике и множеству легендарных персонажей. Вам предстоит создать свою собственную команду из известных персонажей, включая тех, кто появился в фильмах "Solo™: A Star Wars™ Story", "Star Wars™: The Last Jedi™" и "Rogue One™: A Star Wars™ Story". Каждый персонаж обладает уникальными способностями, и вы сможете создавать разнообразные комбинации, чтобы сразиться с другими игроками.


Игра предоставляет пошаговую механику боя, которая позволяет игрокам разрабатывать стратегии и максимизировать силу своих персонажей. Вы также будете сражаться с могущественными боссами и управлять звездными кораблями, такими как "Тысячелетний сокол". Ваши навыки и тактика будут решать исход боев. "Star Wars™: Galaxy of Heroes" предлагает вам уникальную возможность войти в мир Звездных Войн и сразиться с другими игроками в эпических сражениях. Соберите команду своей мечты, тренируйтесь и развивайте своих персонажей, чтобы стать настоящим героем Звездных Войн.




Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Убить одним ударом
  • режим бога

* Если игра зависает на экране запуска, используйте любой VPN для доступа, например Express VPN и 1.1.1.1.


MOD V2

  • Множитель урона игрока
  • Множитель защиты игрока
  • Убить одним ударом
  • Режим бога
  • Всегда ход игрока
  • Превышение предела всегда используется



Скачать Star Wars™: Галактика героев (Мод, Много энергии) 0.34.1519581 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 59 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 59 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Star Wars™: Галактика героев (Мод, Много энергии)


Комментарии (12)
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Кик
Кик 15 февраля 2024 16:00
Lensifal, Lensifal, зачем людей обманываешь
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 февраля 2024 21:32
Кик, извините за неудобства
-1
Ответить
Кик
Кик 14 февраля 2024 19:29
Звездабол не хуя не че не работает разводит сука
+2
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Гость сергей
Гость сергей 10 февраля 2024 20:22
обновите плиз
+2
Ответить
Elitt
Elitt 14 июля 2023 16:23
Режим убийства с одного удара и бессмертие не работают
+2
Ответить
павел
павел 12 марта 2023 17:08
Как зайти в свой аккаунт при моде
-2
Ответить
vad
vad 9 марта 2023 06:40
после обновы не работает
+6
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 марта 2023 00:38
Alexset, Скоро обновим
0
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Alexset
Alexset 5 марта 2023 23:24
Обновите со пожайлуста до новой версии.
+8
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Elitt
Elitt 4 февраля 2023 21:12
Энергию можно модом добавить или сделать бесконечной?
-3
Ответить
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