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Design Masters — дизайн интерьера (Мод, Много денег)

Design Masters — дизайн интерьера (Мод, Много денег) 1.9.14355

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Версия:
1.9.14355
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Playgendary Limited
Категория:
Пазлы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27 277
Скриншоты
Описание

Комната - это место, где человек будет жить очень долго, поэтому каждый хочет иметь красивую комнату для жизни, но не каждый может позволить себе украсить свою комнату. Если вы увлечены дизайном, игра Design Masters - Interior Design - это игра, которую игроки должны попробовать. Игра дает игрокам захватывающий опыт в дизайне; игроки могут владеть своей комнатой и украшать ее для себя. Кроме того, игра также сочетается со многими другими факторами, такими как головоломки, чтобы дать игрокам более интересный опыт.


Игрокам предстоит роль красивой девушки, которая только что приехала в город, чтобы начать учебу. Раньше она жила в деревне; она сдала вступительный экзамен в большой университет города, поэтому ей пришлось переехать сюда учиться. Когда она впервые приехала, ей нужно было иметь жилье и ходить в школу, поэтому она решила снять комнату Мэри. Это то место, где она будет жить во время учебы в школе, поэтому она может украсить эту комнату как угодно.




Информация о модах
  • Бесконечные деньги
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 Теги темы: Много денег

Скачать Design Masters — дизайн интерьера (Мод, Много денег) v1.9.14355 MOD APK

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Скачать Design Masters — дизайн интерьера (Мод, Много денег) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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