Описание

Комната - это место, где человек будет жить очень долго, поэтому каждый хочет иметь красивую комнату для жизни, но не каждый может позволить себе украсить свою комнату. Если вы увлечены дизайном, игра Design Masters - Interior Design - это игра, которую игроки должны попробовать. Игра дает игрокам захватывающий опыт в дизайне; игроки могут владеть своей комнатой и украшать ее для себя. Кроме того, игра также сочетается со многими другими факторами, такими как головоломки, чтобы дать игрокам более интересный опыт.





Игрокам предстоит роль красивой девушки, которая только что приехала в город, чтобы начать учебу. Раньше она жила в деревне; она сдала вступительный экзамен в большой университет города, поэтому ей пришлось переехать сюда учиться. Когда она впервые приехала, ей нужно было иметь жилье и ходить в школу, поэтому она решила снять комнату Мэри. Это то место, где она будет жить во время учебы в школе, поэтому она может украсить эту комнату как угодно.







