Описание

Truck Simulator USA - это реалистичный симулятор вождения грузовика, который требует соблюдения дорожных правил, таких как остановка на красный свет, соблюдение скоростного режима и использование поворотников при смене направления движения. Нарушение этих правил может привести к штрафам и авариям. В игре также предоставляется функция "Просмотр", которая позволяет вам видеть дорогу снаружи кабины грузовика, что помогает лучше оценить окружающие пейзажи и дорожные условия. Реалистичный подход этой игры делает ее отличным выбором для тех, кто ищет симулятор вождения грузовика с высокой степенью детализации и дорожной атмосферой.