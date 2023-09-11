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Truck Simulator USA Revolution (Мод, Много денег)

Truck Simulator USA Revolution (Мод, Много денег) 10.0.8

Реалистичный симулятор вождения грузовика
43
8
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Версия:
10.0.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ovidiu Pop
Категория:
Симуляторы / Без интернета / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 796 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27 336
Скриншоты
Описание

Truck Simulator USA - это реалистичный симулятор вождения грузовика, который требует соблюдения дорожных правил, таких как остановка на красный свет, соблюдение скоростного режима и использование поворотников при смене направления движения. Нарушение этих правил может привести к штрафам и авариям. В игре также предоставляется функция "Просмотр", которая позволяет вам видеть дорогу снаружи кабины грузовика, что помогает лучше оценить окружающие пейзажи и дорожные условия. Реалистичный подход этой игры делает ее отличным выбором для тех, кто ищет симулятор вождения грузовика с высокой степенью детализации и дорожной атмосферой.


Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное золото
  • Покупка заблокированных транспортных средств
  • Объявления удалены
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Truck Simulator USA Revolution (Мод, Много денег) v10.0.8 MOD APK

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Скачать Truck Simulator USA Revolution (Мод, Много денег) 796 Мб Ссылка 2 796 Мб
Старые версии Truck Simulator USA Revolution
Version 10.0.3 Version 10.0.4 Version TG 10.0.4 Version TG 10.0.3


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Truck Simulator USA Revolution (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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superdoberman
superdoberman 27 мая 2024 12:51
Не устанавливается вообще
-2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 января 2024 17:41
Пожилой дождь,
добрый день. может игра не совместима с вашим устройством
-1
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Пожилой дождь
Пожилой дождь 13 января 2024 15:10
Скачал, установил - не запускается. Вообще никак , нажимаю на иконку игры, и ничего не происходит.
+1
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