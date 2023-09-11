Truck Simulator USA Revolution (Мод, Много денег) 10.0.8
Реалистичный симулятор вождения грузовика
Версия:
10.0.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ovidiu Pop
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 796 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27 336
Описание
Truck Simulator USA - это реалистичный симулятор вождения грузовика, который требует соблюдения дорожных правил, таких как остановка на красный свет, соблюдение скоростного режима и использование поворотников при смене направления движения. Нарушение этих правил может привести к штрафам и авариям. В игре также предоставляется функция "Просмотр", которая позволяет вам видеть дорогу снаружи кабины грузовика, что помогает лучше оценить окружающие пейзажи и дорожные условия. Реалистичный подход этой игры делает ее отличным выбором для тех, кто ищет симулятор вождения грузовика с высокой степенью детализации и дорожной атмосферой.
Информация о модах
- Бесконечные деньги
- Неограниченное золото
- Покупка заблокированных транспортных средств
- Объявления удалены
Показать полностью
Скачать Truck Simulator USA Revolution (Мод, Много денег) v10.0.8 MOD APK
Скачать из Google Play
Старые версии Truck Simulator USA Revolution
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer