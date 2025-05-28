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Legendary Heroes MOBA (Мод, Много денег)

Legendary Heroes MOBA (Мод, Много денег) 3.4.33

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Версия:
3.4.33
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Solaris Mobile
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Вчера, 20:56
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 728
Скриншоты
Описание

В Legendary Heroes MOBA Offline игроки погружаются в мир эпических сражений и стратегических баталий, которые захватывают дух. Здесь каждый участник получает в свое распоряжение чемпиона, обладающего уникальным набором из четырех индивидуальных навыков. Игра предлагает великолепное сочетание стратегии и действия, напоминая популярные MOBA-игры, такие как League of Legends и Arena of Valor, но с уникальными особенностями.


Игрокам предстоит не только выбрать подходящего чемпиона, но и научиться мастерски использовать его навыки в бою. Успех в "Legendary Heroes MOBA Offline" зависит от способности стратегически мыслить, быстро принимать решения и постоянно совершенствовать навыки своего персонажа. Готовы ли вы подняться на новый уровень мастерства и стать настоящей легендой, вызывая ужас у своих противников? Эта игра - идеальный выбор для тех, кто ищет захватывающие MOBA-сражения, доступные в режиме офлайн.


Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество бриллиантов

* никогда не уменьшайте, когда вы потратили!

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 Теги темы: Много денег

Скачать Legendary Heroes MOBA (Мод, Много денег) v3.4.33 MOD APK

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Скачать Legendary Heroes MOBA (Мод, Много денег) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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