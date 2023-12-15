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FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS (Мод, Много функций)

FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS (Мод, Много функций) 8.15.0

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Версия:
8.15.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SQUARE ENIX Co., Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 855

Несомненно, игроки, испытавшие игру FINAL FANTASY, доминировали в рейтинге самых захватывающих игр. Так что это хорошая новость для фанатов, когда издатель SQUARE ENIX недавно выпустил версию FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS для смартфона. Ожидается, что это будет успешная игра, потому что это совершенно новая ролевая игра, выполненная в классическом стиле FINAL FANTASY.


Мир находится в опасности из-за оккупации темной силы. Два рыцаря отправились защищать мир, и вы станете одним из них. Вы принесете мечты и надежду на новую жизнь людям королевства. Когда вы присоединитесь к миру, вы сможете путешествовать по новым местам, таким как Lapis. Это мир кристаллов и видений. Игрок преодолел трудности, связанные с изучением истории и происхождения кристаллов, тем самым зная его потенциальную силу для использования в эпических битвах. Стройте царства процветания, развития. Человечество живет в свободе, счастье.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • Меню модов
  • Множитель ATK
  • Множитель DEF
  • Магический множитель
  • Множитель SPR
  • Предельный Всплеск и Эспер Всегда можно использовать
  • Всегда 1-й ход на Арене



МОД 2

  • Вражеский низкий АТК
  • Низкая ЗАЩИТА противника
  • Вражеский Низкий уровень
  • Вражеский низкий MND
  • Вражеский низкий МП
  • Быстрый Разрыв Лимита
  • Быстрая Волна Ясна

Скачать FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS (Мод, Много функций) 8.15.0 взлом

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Скачать FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS (Мод, Много функций) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб

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