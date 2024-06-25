android-1.ru / Игры / Ролевые / Powerlust (Мод, Много денег)
Powerlust (Мод, Много денег)

Powerlust (Мод, Много денег) 1.65.03

0
7
Скачать (1.2 Гб)
Нужно обновить?
Версия:
1.65.03
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Bartlomiej Mamzer
Категория:
Ролевые / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 223

Powerlust - дает собой традиционный roguelike автоматической генерацией случайных уровней, непревзойдённой графикой для данной категории, интересной атмосферой, которая всегда будет держать вас в напряжении. Тут для вас светит арестовать под личный контроль учащегося колдуна и отправиться изучать сумрачные подземелья, заполненные противниками, огромными боссами, нужными предметами и в том числе драгоценностями. Готовы ли вы предоставить отпор злым существам критические подземелья?


На вашем пути будет стоять огромное войско тьмы, с которым вам так или иначе придётся сражаться. Используйте магические свойства вашего персонажа, замораживайте врагов, отталкивайте их на дистанцию с помощью магических заклинаний. Вы будете сталкиваться с простыми служителями зла и боссами, чтобы одолеть боссов, вам будет мало просто владеть магическими силами, вам понадобится оружие и экипировка. В игре огромный выбор различного лута и противников!


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченная мощность

 Теги темы: Много денег, RPG, Встроенный кэш

Скачать Powerlust (Мод, Много денег) 1.65.03 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Powerlust (Мод, Много денег) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Fashion Empire - Бутик-Сим (Мод, Много денег)
Fashion Empire - Бутик-Сим (Мод, Много денег)
Версия: 2.102.43
Man or Vampire (Режим бога)
Man or Vampire (Режим бога)
Версия: 1.6.2
Pixel Combats 2 (Мод, Unlocked/много патронов)
Pixel Combats 2 (Мод, Unlocked/много патронов)
Версия: 1.514
Killer Bean Unleashed (Мод, Много денег)
Killer Bean Unleashed (Мод, Много денег)
Версия: 5.07
Hang Line: Mountain Climber (Мод, Бесплатные покупки)
Hang Line: Mountain Climber (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.9.35
Identity V (Встроенный кэш)
Identity V (Встроенный кэш)
Версия: 1.0.1591972
Radiation Island (Мод, Много ресурсов)
Radiation Island (Мод, Много ресурсов)
Версия: 1.2.10
Doofus Drop (Мод, Много денег)
Doofus Drop (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.63

Отзывы о Powerlust (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Tupac Shakur
Tupac Shakur 1 апреля 2024 16:18
Мод работает только в начале игры, где через толпу проходишь... На тропе орков перестаёт работать...
Вы бы хоть проверяли моды, перед тем как слизывать его с другого сайта...
+2
Ответить
Tarik
Tarik 19 июля 2022 22:37
Не работает мод
+5
Ответить
Фируз
Фируз 29 ноября 2021 21:34
Мод не работает
+5
Ответить