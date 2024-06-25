Powerlust - дает собой традиционный roguelike автоматической генерацией случайных уровней, непревзойдённой графикой для данной категории, интересной атмосферой, которая всегда будет держать вас в напряжении. Тут для вас светит арестовать под личный контроль учащегося колдуна и отправиться изучать сумрачные подземелья, заполненные противниками, огромными боссами, нужными предметами и в том числе драгоценностями. Готовы ли вы предоставить отпор злым существам критические подземелья?





На вашем пути будет стоять огромное войско тьмы, с которым вам так или иначе придётся сражаться. Используйте магические свойства вашего персонажа, замораживайте врагов, отталкивайте их на дистанцию с помощью магических заклинаний. Вы будете сталкиваться с простыми служителями зла и боссами, чтобы одолеть боссов, вам будет мало просто владеть магическими силами, вам понадобится оружие и экипировка. В игре огромный выбор различного лута и противников!