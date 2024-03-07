Tower And Swords - это экшен-РПГ, в которой игроки возьмут на себя роль отважного воина, который отправляется исследовать одну из загадочных башен в месте, где они внезапно появились там, где никогда раньше не было и тут же начали появляться монстры. оттуда. Главный герой решает за считанные секунды очистить объект от злых сил и выбраться живым. Но сначала им нужно отправиться в мир, полный опасностей и исследований.
Войдите в бесконечный мир Tower And Swords, захватывающей новой ролевой игры, в которой игроки возьмут на себя роль отважного воина, отправившегося исследовать одну из таинственных башен. Они вдруг появились там, где их никогда не было и оттуда тут же стали появляться монстры. Главный герой решает очистить ближайший к нему объект и так вступает в схватку с монстрами.
- МОД МЕНЮ
- Режим бога
- Убить одним ударом
- Монеты с высокой наградой
Примечание. Включите его на заставке. В противном случае некоторые функции не будут работать.
MOD V2
МЕНЮ МОДОВ
✶ Множитель урона
✶ Режим бога
> Неограниченное золото (используется по умолчанию)
>> Неограниченное количество бриллиантов (используется по умолчанию)
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