Описание

Tower And Swords - это экшен-РПГ, в которой игроки возьмут на себя роль отважного воина, который отправляется исследовать одну из загадочных башен в месте, где они внезапно появились там, где никогда раньше не было и тут же начали появляться монстры. оттуда. Главный герой решает за считанные секунды очистить объект от злых сил и выбраться живым. Но сначала им нужно отправиться в мир, полный опасностей и исследований.





Войдите в бесконечный мир Tower And Swords, захватывающей новой ролевой игры, в которой игроки возьмут на себя роль отважного воина, отправившегося исследовать одну из таинственных башен. Они вдруг появились там, где их никогда не было и оттуда тут же стали появляться монстры. Главный герой решает очистить ближайший к нему объект и так вступает в схватку с монстрами.