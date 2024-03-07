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Tower And Swords (Мод, Много золота)

Tower And Swords (Мод, Много золота) 2.110

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Версия:
2.110
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Jaems
Категория:
Ролевые / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 730
Скриншоты
Описание

Tower And Swords - это экшен-РПГ, в которой игроки возьмут на себя роль отважного воина, который отправляется исследовать одну из загадочных башен в месте, где они внезапно появились там, где никогда раньше не было и тут же начали появляться монстры. оттуда. Главный герой решает за считанные секунды очистить объект от злых сил и выбраться живым. Но сначала им нужно отправиться в мир, полный опасностей и исследований.


Войдите в бесконечный мир Tower And Swords, захватывающей новой ролевой игры, в которой игроки возьмут на себя роль отважного воина, отправившегося исследовать одну из таинственных башен. Они вдруг появились там, где их никогда не было и оттуда тут же стали появляться монстры. Главный герой решает очистить ближайший к нему объект и так вступает в схватку с монстрами.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Режим бога
  • Убить одним ударом
  • Монеты с высокой наградой

Примечание. Включите его на заставке. В противном случае некоторые функции не будут работать.


MOD V2

МЕНЮ МОДОВ
✶ Множитель урона
✶ Режим бога
> Неограниченное золото (используется по умолчанию)
>> Неограниченное количество бриллиантов (используется по умолчанию)

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 Теги темы: Много денег

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MOD V1 110 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 110 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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