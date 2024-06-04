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ZOMBIE FIRE 3D: зомби (Мод, Много денег)

ZOMBIE FIRE 3D: зомби (Мод, Много денег) 1.29.1

24
17
Скачать (170 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VNG GAME STUDIOS
Версия:
1.29.1
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 170 Мб
id приложения:
com.cover.zombie.fire.shooter
Русский язык:
Есть
Лайков:
24
Комментарии:
0
Просмотров:
36 790

Zombie Fire 3D - шутер-тир с хорошей графикой, разнообразием ситуаций, в которых побывает главный герой, а также необъятными просторами для использования внушительной по количеству моделей коллекцией оружия. Против игроков будут различные типы противников. От стандартных медлительных ходоков до агрессивных бегунов и очаровательных боссов, может появиться любой противник, каждый раз давая игроку совершенно новый опыт.


Возьмите под свой контроль с Zombie Fire 3D! С помощью этого интуитивно понятного шутера-тира вы можете получить в свои руки даже самые разные виды оружия, которые только можете себе представить! Побеждайте врагов самых разных типов в этой увлекательной интерактивной игре, полной напряжения!


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Бог Мод
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное количество боеприпасов + без перезарядки
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать ZOMBIE FIRE 3D: зомби (Мод, Много денег) 1.29.1 взлом

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Скачать ZOMBIE FIRE 3D: зомби (Мод, Много денег)
170 Мб
Ссылка 2
170 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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