Zombie Fire 3D - шутер-тир с хорошей графикой, разнообразием ситуаций, в которых побывает главный герой, а также необъятными просторами для использования внушительной по количеству моделей коллекцией оружия. Против игроков будут различные типы противников. От стандартных медлительных ходоков до агрессивных бегунов и очаровательных боссов, может появиться любой противник, каждый раз давая игроку совершенно новый опыт.





Возьмите под свой контроль с Zombie Fire 3D! С помощью этого интуитивно понятного шутера-тира вы можете получить в свои руки даже самые разные виды оружия, которые только можете себе представить! Побеждайте врагов самых разных типов в этой увлекательной интерактивной игре, полной напряжения!