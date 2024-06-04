ZOMBIE FIRE 3D: зомби (Мод, Много денег) 1.29.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VNG GAME STUDIOS
Версия:
1.29.1
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
24
Комментарии:
0
Просмотров:
36 790
Zombie Fire 3D - шутер-тир с хорошей графикой, разнообразием ситуаций, в которых побывает главный герой, а также необъятными просторами для использования внушительной по количеству моделей коллекцией оружия. Против игроков будут различные типы противников. От стандартных медлительных ходоков до агрессивных бегунов и очаровательных боссов, может появиться любой противник, каждый раз давая игроку совершенно новый опыт.
Возьмите под свой контроль с Zombie Fire 3D! С помощью этого интуитивно понятного шутера-тира вы можете получить в свои руки даже самые разные виды оружия, которые только можете себе представить! Побеждайте врагов самых разных типов в этой увлекательной интерактивной игре, полной напряжения!
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Бог Мод
- Неограниченное золото
- Неограниченные деньги
- Неограниченное количество боеприпасов + без перезарядки
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