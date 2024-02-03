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Identity V (Встроенный кэш)

Identity V 250821816

Встроенный кэш
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Версия:
250821816
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NetEase Games
Категория:
Приключения / Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 3.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10 209
Скриншоты
Описание

Identity V - это многопользовательская онлайн-игра в жанре ужасов и выживания, в которой игроки могут соревноваться друг с другом. Игра предлагает уникальный опыт, где каждый раунд является захватывающей погоней и сценарием, наполненным страхом и ужасом.


Игроки могут использовать разнообразные методы, стратегии и тактики, чтобы выжить и достичь своих целей. Это создает напряженную атмосферу и требует от игроков ментальной подготовки и сосредоточенности. Погони, разгадывание головоломок и сражения с врагами делают игру динамичной и захватывающей.


Identity V также известна своим уникальным визуальным стилем и атмосферой, которые добавляют к общему ужасному опыту. Игра предоставляет возможность игрокам столкнуться с различными ужасными сценариями и вызовами, что делает ее интересной для поклонников жанра ужасов и выживания.


Информация о модах

Полная версия игры.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Хоррор, Встроенный кэш

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Скачать Identity V (Встроенный кэш) 3.1 Гб Ссылка 2 3.1 Гб

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Отзывы о Identity V (Встроенный кэш)


Комментарии (1)
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Кирил
Кирил 9 июня 2024 10:45
Лол оаоаоаоаоаооаоаоаоа
0
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