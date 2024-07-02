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GTA: Liberty City Stories (Мод, Много денег)

GTA: Liberty City Stories (Мод, Много денег) 2.4.340

258
45
Скачать (1.9 Гб)
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Версия:
2.4.340
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Rockstar Games
Категория:
На русском / Приключения / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
154 107

Rockstar Games - это известная многонациональная компания, специализирующаяся на разработке видеоигр. Она имеет свою штаб-квартиру в Нью-Йорке и славится созданием множества популярных игр. Одной из самых знаменитых франшиз Rockstar Games является Grand Theft Auto (GTA), которая стала культовой и завоевала миллионы поклонников по всему миру. Изначально серия GTA была доступна только на персональных компьютерах и консолях, таких как Xbox и PlayStation. Однако позднее, благодаря популярности и спросу игроков, Rockstar Games решила портировать некоторые из своих игр на мобильные устройства, чтобы люди могли наслаждаться этими играми в любое время и в любом месте.


Одной из таких игр является GTA: Liberty City Stories, которая, как и другие части серии, представляет собой открытый мир, полный приключений и возможностей. Эта игра переносит игроков в вымышленный мир Либерти-Сити, где они смогут окунуться в захватывающий сюжет и исследовать разнообразные районы города.


Серия GTA всегда славилась своей свободой действий, позволяя игрокам исследовать мир, выполнять различные миссии и, конечно же, создавать хаос, если они этого захотят. то она не исключение и предлагает множество интересных моментов и миссий, чтобы дарить игрокам незабываемые впечатления.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Бесконечный спринт
  • Уровень розыска на нуле
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать GTA: Liberty City Stories (Мод, Много денег) 2.4.340 взлом

Можно скачать версию "2.4.326", новая версия скоро появится!


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Скачать GTA: Liberty City Stories (Мод, Много денег) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб Скачать с маил облака 1.9 Гб

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Отзывы о GTA: Liberty City Stories (Мод, Много денег)


Комментарии (6)
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Александр
Александр 31 декабря 2022 11:00
А как скачать игру подскажите пожалуйста
+4
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Дэн
Дэн 21 ноября 2022 08:48
Гео,
У меня 10 андроид и гта са норм 60,80 фпс на максималках
-8
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Гео
Гео 18 июля 2022 13:31
Костян, скачай гта сан андрес на андройд 11 не скачается а на 12 как у тебя должно
0
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Костян
Костян 11 июля 2022 20:23
На 12 Андроиде игра вылетает
+14
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BocTaHNeCCCP
BocTaHNeCCCP 20 июня 2022 13:21
Viktor1,согласен
+1
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Viktor1
Viktor1 18 ноября 2021 14:24
Не запускается игра 
+19
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