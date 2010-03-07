Описание

HAAK - захватывающий экшен-платформер с элементами метроидвании, который обещает поклонникам жанра увлекательный игровой процесс в атмосфере постапокалиптического мира. В этой игре немногие города остаются убежищами для выживших, и главный герой отправляется в одно из таких поселений в поисках нового дома.





Однако планы героя срываются, когда он сталкивается с непредвиденными препятствиями и опасностями. Вас ожидают захватывающие сражения, встречи с боссами, исследования таинственных локаций, различные побочные задания и возможность развивать уникальные навыки и собирать разнообразное оружие.





Наличие нелинейного прохождения и разнообразие геймплейных элементов, таких как сражения и исследования, делают "HAAK" захватывающим и насыщенным развлечением для всех поклонников жанра.