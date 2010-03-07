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HAAK (Мод, Премиум)

HAAK (Мод, Премиум) 1.4.2

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Версия:
1.4.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Blingame
Категория:
Приключения / Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 502 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 087
Скриншоты
Описание

HAAK - захватывающий экшен-платформер с элементами метроидвании, который обещает поклонникам жанра увлекательный игровой процесс в атмосфере постапокалиптического мира. В этой игре немногие города остаются убежищами для выживших, и главный герой отправляется в одно из таких поселений в поисках нового дома.


Однако планы героя срываются, когда он сталкивается с непредвиденными препятствиями и опасностями. Вас ожидают захватывающие сражения, встречи с боссами, исследования таинственных локаций, различные побочные задания и возможность развивать уникальные навыки и собирать разнообразное оружие.


Наличие нелинейного прохождения и разнообразие геймплейных элементов, таких как сражения и исследования, делают "HAAK" захватывающим и насыщенным развлечением для всех поклонников жанра.


Информация о модах

Полные версии продаются за реальные деньги в игре уже в разблокированном виде.

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