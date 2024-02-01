Russian Roulette Horror Shot (Полная версия) 1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Zed_Technician
Версия:
1
Обновлено:
Сегодня, 11:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
136
Horror Bet: Buckshot Roulette - это захватывающая стратегическая игра, которая отправит вас в леденящее кровь путешествие, полное интриги и опасности. В этой игре вам предстоит сразиться со зловещими силами преступного мира в захватывающих перестрелках и выживании.
Вам придется проявить все свои инстинкты выживания, быстрое мышление и точное прицеливание, чтобы противостоять опасным врагам. Каждое ваше решение будет иметь значение, так как ваше выживание будет зависеть от вашей способности принимать стратегические решения в самых опасных ситуациях.
Информация о модах
полная версия
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