Описание

Kingdom of Passion - это захватывающая ролевая игра, в которой игрок выступает в роли молодого принца, который обучается жизни в оживленном королевстве, наполненном красивыми женщинами. Однако, когда загадочное присутствие начинает угрожать любви жителей Королевства Валенсия, вы и ваша новая союзница, Афродита, должны объединить усилия, чтобы предотвратить катастрофу.





Игрокам предстоит строить отношения с различными персонажами, исследовать загадочные тайны Замка и решать головоломки, чтобы спасти королевство от ужасной угрозы. "Kingdom of Passion" предлагает захватывающий сюжет, наполненный интригой, романтикой и приключениями, которые подарят игрокам незабываемый опыт в мире страсти и приключений.