Kingdom of Passion (18+) 0.6 Beta
Kingdom of Passion - это захватывающая ролевая игра, в которой игрок выступает в роли молодого принца, который обучается жизни в оживленном королевстве, наполненном красивыми женщинами. Однако, когда загадочное присутствие начинает угрожать любви жителей Королевства Валенсия, вы и ваша новая союзница, Афродита, должны объединить усилия, чтобы предотвратить катастрофу.
Игрокам предстоит строить отношения с различными персонажами, исследовать загадочные тайны Замка и решать головоломки, чтобы спасти королевство от ужасной угрозы. "Kingdom of Passion" предлагает захватывающий сюжет, наполненный интригой, романтикой и приключениями, которые подарят игрокам незабываемый опыт в мире страсти и приключений.
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.