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Kingdom of Passion (18+)

Kingdom of Passion (18+) 0.6 Beta

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Версия:
0.6 Beta
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:21
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 594 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 286
Скриншоты
Описание

Kingdom of Passion - это захватывающая ролевая игра, в которой игрок выступает в роли молодого принца, который обучается жизни в оживленном королевстве, наполненном красивыми женщинами. Однако, когда загадочное присутствие начинает угрожать любви жителей Королевства Валенсия, вы и ваша новая союзница, Афродита, должны объединить усилия, чтобы предотвратить катастрофу.


Игрокам предстоит строить отношения с различными персонажами, исследовать загадочные тайны Замка и решать головоломки, чтобы спасти королевство от ужасной угрозы. "Kingdom of Passion" предлагает захватывающий сюжет, наполненный интригой, романтикой и приключениями, которые подарят игрокам незабываемый опыт в мире страсти и приключений.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии Kingdom of Passion (18+)
Version TG 0.5.1

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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