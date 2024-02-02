Описание

T-Girls (18+) - это проект для взрослой аудитории с мультяшной графикой, который предоставляет игрокам откровенные приключения главного героя на солнечном пляже и в популярном кафе. Кафе славится красивыми официантками, которые, оказывается, являются дриадами, и в их напиток добавлен особый ингредиент, который делает его вкусным и запоминающимся.





Главный герой игры управляет бизнесом и занимается управлением дриадами, чтобы получать важный ресурс. В игре обещаются разнообразные откровенные сцены и приключения для игроков, готовых к такому контенту.