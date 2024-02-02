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T-Girls (18+)

T-Girls (18+) 1.1

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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 596 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 530
Скриншоты
Описание

T-Girls (18+) - это проект для взрослой аудитории с мультяшной графикой, который предоставляет игрокам откровенные приключения главного героя на солнечном пляже и в популярном кафе. Кафе славится красивыми официантками, которые, оказывается, являются дриадами, и в их напиток добавлен особый ингредиент, который делает его вкусным и запоминающимся.


Главный герой игры управляет бизнесом и занимается управлением дриадами, чтобы получать важный ресурс. В игре обещаются разнообразные откровенные сцены и приключения для игроков, готовых к такому контенту.


Информация о модах

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Скачать T-Girls (18+) v1.1 MOD APK

Скачать T-Girls (18+) 596 Мб Ссылка 2 596 Мб
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