Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 596 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 530
Описание
T-Girls (18+) - это проект для взрослой аудитории с мультяшной графикой, который предоставляет игрокам откровенные приключения главного героя на солнечном пляже и в популярном кафе. Кафе славится красивыми официантками, которые, оказывается, являются дриадами, и в их напиток добавлен особый ингредиент, который делает его вкусным и запоминающимся.
Главный герой игры управляет бизнесом и занимается управлением дриадами, чтобы получать важный ресурс. В игре обещаются разнообразные откровенные сцены и приключения для игроков, готовых к такому контенту.
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