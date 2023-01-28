Версия:
0.4.1a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 528 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 193
Описание
Yesterdays Crossroads (18+) - Погруженный в жизнь молодого человека на перекрестке, «Вчерашний перекресток» отправляет читателей в эмоциональное путешествие. От окончания университета до принятия окончательного решения о своем будущем — этот роман обязателен к прочтению взрослым геймерам. Эта книга с красивыми визуальными эффектами и увлекательной сюжетной линией будет держать вас в напряжении от начала до конца.
Познакомьтесь с захватывающей и захватывающей историей «Вчерашнего перекрестка» уже сегодня! Следите за тем, как наш главный герой проходит свой путь через жизненные перекрестки и определяете, какой путь он выберет. Почувствуйте все взлеты и падения, исследуя эту яркую вселенную, полную секретов и сюрпризов.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Yesterdays Crossroads (18+) v0.4.1a MOD APK
Скачать Yesterdays Crossroads (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer