Описание

Yesterdays Crossroads (18+) - Погруженный в жизнь молодого человека на перекрестке, «Вчерашний перекресток» отправляет читателей в эмоциональное путешествие. От окончания университета до принятия окончательного решения о своем будущем — этот роман обязателен к прочтению взрослым геймерам. Эта книга с красивыми визуальными эффектами и увлекательной сюжетной линией будет держать вас в напряжении от начала до конца.





Познакомьтесь с захватывающей и захватывающей историей «Вчерашнего перекрестка» уже сегодня! Следите за тем, как наш главный герой проходит свой путь через жизненные перекрестки и определяете, какой путь он выберет. Почувствуйте все взлеты и падения, исследуя эту яркую вселенную, полную секретов и сюрпризов.