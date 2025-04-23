Summer Class (18+) — идеальная игра для взрослых — захватывающая, насыщенная сюжетом игра, полная сюрпризов. В нем есть пикантные сцены и множество острых ощущений, которые держат вас в напряжении от начала до конца. Кроме того, он создан с тем же уровнем детализации и качества, которого вы привыкли ожидать от ведущих разработчиков видеоигр.
Вы заслуживаете увлекательного игрового процесса, который раздвигает границы возможного. Летний класс (18+) предназначен для взрослых и предлагает сюжетные линии и контент, которых нет ни в одной другой игре. Так что не пропустите — присоединяйтесь к тысячам других геймеров, которые уже испытали этот единственный в своем роде проект!
Полная версия
Скачать Summer Class (18+) v0.14.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.