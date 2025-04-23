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Summer Class (18+)

Summer Class (18+) 0.14.1

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1
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Версия:
0.14.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 622
Скриншоты
Описание

Summer Class (18+) — идеальная игра для взрослых — захватывающая, насыщенная сюжетом игра, полная сюрпризов. В нем есть пикантные сцены и множество острых ощущений, которые держат вас в напряжении от начала до конца. Кроме того, он создан с тем же уровнем детализации и качества, которого вы привыкли ожидать от ведущих разработчиков видеоигр.


Вы заслуживаете увлекательного игрового процесса, который раздвигает границы возможного. Летний класс (18+) предназначен для взрослых и предлагает сюжетные линии и контент, которых нет ни в одной другой игре. Так что не пропустите — присоединяйтесь к тысячам других геймеров, которые уже испытали этот единственный в своем роде проект!


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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