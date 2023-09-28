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Time Loop Hunter (18+)

Time Loop Hunter (18+) 0.73.20

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Версия:
0.73.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 716 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 360
Скриншоты
Описание

Time Loop Hunter - это интересная игра, в которой игроку предстоит взять на себя роль Джона, 22-летнего парня, у которого не складывается жизнь. Он живет в съемной квартире, имеет финансовые проблемы, а его отношения с семьей находятся на исходе. Однако его обыденная жизнь кардинально меняется, когда инопланетянин дает ему задание по охоте на паразита, влияющего на сознание людей.


Игроку предоставляется уникальное устройство в мозгу и возможность перемещаться во времени на 15 дней назад. Это становится ключом к решению задания, но также открывает возможность изменить ход своей жизни и внести коррективы в прошлое.


"Time Loop Hunter" сочетает элементы научной фантастики и приключенческой игры, предоставляя игроку возможность исследовать разные варианты событий и влиять на ход сюжета. В игре также присутствует элемент развлечения, позволяя игроку наслаждаться процессом и изменять свою судьбу.


Информация о модах

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Скачать Time Loop Hunter (18+) v0.73.20 MOD APK

Скачать Time Loop Hunter (18+) 716 Мб Ссылка 2 716 Мб
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Старые версии Time Loop Hunter (18+)
Version 0.69.00 Version 0.71.10 Version 0.72.00 Version TG 0.72.00 Version TG 0.71.10


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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