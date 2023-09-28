Описание

Time Loop Hunter - это интересная игра, в которой игроку предстоит взять на себя роль Джона, 22-летнего парня, у которого не складывается жизнь. Он живет в съемной квартире, имеет финансовые проблемы, а его отношения с семьей находятся на исходе. Однако его обыденная жизнь кардинально меняется, когда инопланетянин дает ему задание по охоте на паразита, влияющего на сознание людей.





Игроку предоставляется уникальное устройство в мозгу и возможность перемещаться во времени на 15 дней назад. Это становится ключом к решению задания, но также открывает возможность изменить ход своей жизни и внести коррективы в прошлое.





"Time Loop Hunter" сочетает элементы научной фантастики и приключенческой игры, предоставляя игроку возможность исследовать разные варианты событий и влиять на ход сюжета. В игре также присутствует элемент развлечения, позволяя игроку наслаждаться процессом и изменять свою судьбу.