ROGUE FEMME - это амбициозный проект одиночного разработчика, который стремится создать увлекательную карточную игру в стиле рогалик с элементами для взрослых. Игра находится на ранней стадии разработки, что означает, что у нее огромный потенциал для роста и улучшений. Разработчик работает усердно, чтобы предоставить игрокам уникальный игровой опыт, который сочетает в себе элементы стратегии, ролевых игр и карточных боев.





Главной особенностью ROGUE FEMME является то, что она не стесняется включать в себя взрослый контент, включая наготу. Это делает игру более смелой и оригинальной, чем многие другие проекты в жанре. Разработчик стремится создать нечто уникальное и интересное для взрослых аудиторий, которые ищут нечто особенное в мире карточных игр.





Если вы заинтересованы в ROGUE FEMME и хотите поддержать разработчика, вы можете посетить его Patreon или Subscribestar, чтобы получить доступ к самым последним версиям игры и следить за ее развитием. Разработчик ценит поддержку сообщества и стремится сделать игру лучше с каждым обновлением.