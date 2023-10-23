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Journey into Sissyhood (18+)

Journey into Sissyhood (18+) Ch.2 v0.0.4

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Версия:
Ch.2 v0.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 318
Скриншоты
Описание

Journey Into Sissyhood предлагает игрокам уникальное приключение, где основная тема - исследование личности и самоидентификации. Игрокам предстоит взять на себя роль главного героя, который переходит через разные этапы своего превращения, принимая решения, которые определит его путь вперед.


С каждым решением, которое вы принимаете, ваша история будет меняться, и вы будете лицом к лицу с разными трудностями и испытаниями. От отношений с другими персонажами до внутренних борьбы главного героя - все это влияет на ход сюжета. Элементы визуального повествования, такие как арт и дизайн персонажей, добавляют глубину и эмоциональность к истории. Игроки будут вовлечены в сложный мир, где каждое решение имеет последствия и может повлиять на конечный исход.


Кроме того, игра также может столкнуть игроков с вопросами о том, что означает быть собой, исследуя темы гендера, личной идентичности и самоприятия.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Journey into Sissyhood (18+) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб
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Старые версии Journey into Sissyhood (18+)
Version Ch.2 0.0.2


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