Chubby Story погружает вас в удивительный и загадочный мир, где главным персонажем является милый пухлый поросенок, который по какой-то причине оказался в затруднительном положении.
Этот интерактивный визуальный роман для зрелой аудитории сочетает в себе элементы NSFW и Furry, что добавляет ему особенный шарм и атмосферу. Игрокам предлагается не только раскрывать тайны этого мира и пытаться помочь главному герою, но и наслаждаться рисованной графикой и уникальными персонажами.
Как оказалась милая поросенка в такой сложной ситуации? Какие загадки скрывает этот мир? И есть ли шанс найти дорогу домой? На все эти вопросы вы найдете ответы, углубившись в историю "Chubby Story". Но будьте готовы: мир Furry полон неожиданных поворотов и сюрпризов!
v1.8.0
Добавлена начальная сцена!
Продолжение сюжета
История подглядывания за Нэнси
События с Нэнси и Свинки
Добавлен Добрый Паук
Добавлены оргазмы Свинки в сюжете и свободном режиме
Переработана локализация на португальский (Бразилия)
Исправлены ошибки
Другие мелкие изменения
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