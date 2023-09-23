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Chubby Story (18+)

Chubby Story (18+) 1.8.0

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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 246 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 077
Скриншоты
Описание

Chubby Story погружает вас в удивительный и загадочный мир, где главным персонажем является милый пухлый поросенок, который по какой-то причине оказался в затруднительном положении.


Этот интерактивный визуальный роман для зрелой аудитории сочетает в себе элементы NSFW и Furry, что добавляет ему особенный шарм и атмосферу. Игрокам предлагается не только раскрывать тайны этого мира и пытаться помочь главному герою, но и наслаждаться рисованной графикой и уникальными персонажами.


Как оказалась милая поросенка в такой сложной ситуации? Какие загадки скрывает этот мир? И есть ли шанс найти дорогу домой? На все эти вопросы вы найдете ответы, углубившись в историю "Chubby Story". Но будьте готовы: мир Furry полон неожиданных поворотов и сюрпризов!


Информация о модах

v1.8.0

  • Добавлена начальная сцена!

  • Продолжение сюжета

  • История подглядывания за Нэнси

  • События с Нэнси и Свинки

  • Добавлен Добрый Паук

  • Добавлены оргазмы Свинки в сюжете и свободном режиме

  • Переработана локализация на португальский (Бразилия)

  • Исправлены ошибки

  • Другие мелкие изменения

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Скачать Chubby Story (18+) v1.8.0 MOD APK

Скачать Chubby Story (18+) 246 Мб Ссылка 2 246 Мб
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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