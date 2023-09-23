Описание

Chubby Story погружает вас в удивительный и загадочный мир, где главным персонажем является милый пухлый поросенок, который по какой-то причине оказался в затруднительном положении.





Этот интерактивный визуальный роман для зрелой аудитории сочетает в себе элементы NSFW и Furry, что добавляет ему особенный шарм и атмосферу. Игрокам предлагается не только раскрывать тайны этого мира и пытаться помочь главному герою, но и наслаждаться рисованной графикой и уникальными персонажами.





Как оказалась милая поросенка в такой сложной ситуации? Какие загадки скрывает этот мир? И есть ли шанс найти дорогу домой? На все эти вопросы вы найдете ответы, углубившись в историю "Chubby Story". Но будьте готовы: мир Furry полон неожиданных поворотов и сюрпризов!