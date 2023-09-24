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Cursed Overlord (18+)

Cursed Overlord (18+) 1.11 AD

11
4
Скачать (934 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.11 AD
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 934 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
6
Просмотров:
19 873

Cursed Overlord - увлекательное путешествие в мире фэнтези, где игрок берет на себя роль обычного офисного сотрудника, случайно попавшего в другой мир после смерти от удара молнии. Оказавшись в этом новом, опасном мире, персонаж сталкивается с множеством вызовов и загадок. Главной особенностью игры является проклятие, которое было наложено на героя при воскрешении. Это проклятие периодически активируется, угрожая жизни персонажа. Игрок должен постоянно следить за состоянием своего персонажа и искать способы избавления от этого проклятия.


Исследование окружающего мира является неотъемлемой частью игры. Игроки могут исследовать различные локации, встречать разнообразных персонажей и выполнять задания, чтобы узнать больше о мире, в котором они оказались. Еще одним важным аспектом игры является развитие персонажа. Игроки могут улучшать навыки и характеристики своего персонажа, делая его более мощным и способным справляться с опасностями этого мира.


Выборы игрока также имеют влияние на сюжет игры. Различные решения могут привести к разным концовкам и поворотам сюжета, что придает игре высокую переиграбельность.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Cursed Overlord (18+) 1.11 AD взлом

Скачать Cursed Overlord (18+)
934 Мб
Ссылка 2
934 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Cursed Overlord (18+)


Комментарии (6)
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Гость Федя
Гость Федя 28 апреля 2024 23:02
Имеется у кого-то рабочий код?
+3
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GANGSTA
GANGSTA 22 декабря 2023 23:57
Apk не работает 1.06 ad
-2
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GANGSTA
GANGSTA 7 ноября 2023 12:28
1.04 несколько глюков появились, вроде делая пропуск игру не крашнет, надо ждать фиксы вновь:)
0
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GANGSTA
GANGSTA 23 октября 2023 18:11
Вопрос, какие изменения то можно узнать?
0
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GANGSTA
GANGSTA 25 сентября 2023 13:49
Много багав, и дермовая концовка...

спойлер:

для тех кто качает чтобы фарпать, тут без продолжения траха как у гг отрывают прибор 🤣
Как спойлер скрытый делать без понятия короче одну девку в темнице не трогайте чтобы не запустить тригер отрывание прибора
0
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GANGSTA
GANGSTA 24 сентября 2023 15:47
После любого боя всплывает ошибка и награда 0 опыта 0 золото. Да можно былобы фулл версию с такой ошибкой тогда с ангелом поразвлечься можно было и на этом хватит XD
0
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