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Indecent Wife Hana (18+)

Indecent Wife Hana (18+) v0.45 Patreon

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Версия:
0.45 Patreon
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:26
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 319 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 821
Описание

Indecent Wife Hana - это визуальный роман, который исследует тему фетиша Netorase, или "Обмен женами". Главным героем игры является муж, чья жена Хана соглашается на этот фетиш.


Сюжет игры развивается вокруг исследования и экспериментирования с отношениями между героями. Он начинает встречать удовольствие в том, что делит свою жену с другими мужчинами, в данном случае, сводным племянником. Игра может содержать откровенные сцены и контент, который может быть сексуально ориентированным. Она предназначена только для взрослых игроков и рассматривает фетиш Netorase в контексте визуального романа.


Пожалуйста, имейте в виду, что такие игры могут содержать контент для взрослых и должны быть оценены исключительно с учетом возрастных ограничений и законов вашей страны.


Информация о модах

v0.45

– Продолжение маршрута «Иди домой» — выбор «Бороться за Хану — проиграть»
– Добавлено 2 новых CG
– Всего CG: 86 (800+ вариаций)
– 4 анимации
– Добавлено 2 750 слов (всего 162 000 слов)

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Indecent Wife Hana (18+)


Комментарии (1)
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Хуй
Хуй 15 ноября 2024 21:35
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