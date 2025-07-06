Описание

Indecent Wife Hana - это визуальный роман, который исследует тему фетиша Netorase, или "Обмен женами". Главным героем игры является муж, чья жена Хана соглашается на этот фетиш.





Сюжет игры развивается вокруг исследования и экспериментирования с отношениями между героями. Он начинает встречать удовольствие в том, что делит свою жену с другими мужчинами, в данном случае, сводным племянником. Игра может содержать откровенные сцены и контент, который может быть сексуально ориентированным. Она предназначена только для взрослых игроков и рассматривает фетиш Netorase в контексте визуального романа.





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