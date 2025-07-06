Indecent Wife Hana - это визуальный роман, который исследует тему фетиша Netorase, или "Обмен женами". Главным героем игры является муж, чья жена Хана соглашается на этот фетиш.
Сюжет игры развивается вокруг исследования и экспериментирования с отношениями между героями. Он начинает встречать удовольствие в том, что делит свою жену с другими мужчинами, в данном случае, сводным племянником. Игра может содержать откровенные сцены и контент, который может быть сексуально ориентированным. Она предназначена только для взрослых игроков и рассматривает фетиш Netorase в контексте визуального романа.
Пожалуйста, имейте в виду, что такие игры могут содержать контент для взрослых и должны быть оценены исключительно с учетом возрастных ограничений и законов вашей страны.
v0.45
– Продолжение маршрута «Иди домой» — выбор «Бороться за Хану — проиграть»
– Добавлено 2 новых CG
– Всего CG: 86 (800+ вариаций)
– 4 анимации
– Добавлено 2 750 слов (всего 162 000 слов)
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.