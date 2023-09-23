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Imperial Chronicles (18+)

Imperial Chronicles (18+) 0.8

15
1
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Версия:
0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 107
Скриншоты
Описание

Imperial Chronicles - это захватывающая игра, в которой вы воплощаетесь в роль принца-полуэльфа, стоящего перед невероятными вызовами и приключениями в своем мире. Игра предлагает игрокам уникальный опыт и позволяет погрузиться в удивительную историю. Ваш персонаж, как принц-полуэльф, обладает уникальными способностями и характеристиками, которые могут влиять на события в игре. Вы будете исследовать разнообразные локации, встречать различных персонажей и сталкиваться с разными вызовами и задачами.


Сюжет игры, вероятно, будет полон интриги, политических интриг и неожиданных поворотов событий. Ваши решения и действия будут иметь значение и могут влиять на развитие сюжета.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Imperial Chronicles (18+) v0.8 MOD APK

Скачать Imperial Chronicles (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
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Старые версии Imperial Chronicles (18+)
Version 0.5 Version 0.6 Version 0.7 Version TG 0.7 Version TG 0.6 Version TG 0.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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