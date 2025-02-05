Описание

В игре The Day My Mother Made an Apology on All Fours вас ждет драматичное повествование, где обыденная жизнь резко меняется из-за одного важного события. Всё начинается с непростой ситуации в школе, которая вскрывает давно скрытые семейные секреты и приводит к цепочке сложных выборов. Игра предлагает вам, играющему за молодого человека, возможность влиять на развитие событий через выполнение побочных заданий, каждое из которых раскрывает новые грани персонажей и их внутреннего мира.





Сюжет затрагивает темы прощения, ответственности и поиска искупления, погружая игрока в атмосферу эмоциональных противоречий и неожиданных поворотов. Приглашаем вас отправиться в это путешествие, где каждое принятое решение оставляет след, а финал истории способен удивить своей глубиной и непредсказуемостью.