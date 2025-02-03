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Can’t Stop Annie (18+)

Can’t Stop Annie (18+) 0.1

Погрузитесь в кинетический роман о переменах, любви и сложных отношениях
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
87
Скриншоты
Описание

В игре Can't Stop Annie жизнь принимает неожиданный оборот, когда давняя связь с вашей лучшей подругой вновь вспыхивает яркими красками перемен. После того как вы посвятили годы учебе и работе, возвращение Энни оказывается не просто встречей, а погружением в мир новых эмоций и воспоминаний. Звонок от её мамы открывает завесу над тем, как изменилась ваша подруга, и заставляет вас взглянуть на прошлое и будущее по-новому.


Этот короткий рассказ-кинетический роман сочетает в себе динамичный сюжет и глубокие личные переживания, заставляя задуматься о том, как время и жизненные обстоятельства могут преобразить близкие отношения. Каждый момент наполнен нюансами, которые дарят возможность испытать весь спектр чувств — от ностальгии до страсти к переменам. Откройте для себя историю, где встречи прошлого переплетаются с настоящими испытаниями, создавая уникальное повествование о любви и взрослении.


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Скачать Can’t Stop Annie (18+) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб
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