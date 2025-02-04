Описание

Furry Bang Town — это фэнтезийный мир, где люди и антропоморфные существа (Furry) живут вместе, создавая уникальное общество, наполненное приключениями и интригующими встречами.





Игрок оказывается заблудившимся в загадочном городе Furry, где жители обладают гибридными характеристиками различных животных — от кошачьих ушей до лисьих хвостов. Здесь вас ждут неожиданные знакомства, возможность погрузиться в местную культуру и изучить тайны этого удивительного мира.





Сможете ли вы адаптироваться к новому окружению, найти друзей и раскрыть секреты города? Отправьтесь в увлекательное приключение по миру Furry Bang Town и исследуйте его волшебную атмосферу!