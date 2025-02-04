Версия:
0.7.1b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:38
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34
Описание
Furry Bang Town — это фэнтезийный мир, где люди и антропоморфные существа (Furry) живут вместе, создавая уникальное общество, наполненное приключениями и интригующими встречами.
Игрок оказывается заблудившимся в загадочном городе Furry, где жители обладают гибридными характеристиками различных животных — от кошачьих ушей до лисьих хвостов. Здесь вас ждут неожиданные знакомства, возможность погрузиться в местную культуру и изучить тайны этого удивительного мира.
Сможете ли вы адаптироваться к новому окружению, найти друзей и раскрыть секреты города? Отправьтесь в увлекательное приключение по миру Furry Bang Town и исследуйте его волшебную атмосферу!
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