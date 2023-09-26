Описание

CORRUPTION TOWN - это захватывающая игра, где Агнес и Генри, вынужденные бежать из своего дома, оказываются в городе Гримсбург, полном злонамеренных людей. В этом опасном и враждебном месте они встречают Отто, трактирщика из "Хромой утки", и им придется принимать решение: бороться с коррупцией или уступить ей.





"CORRUPTION TOWN" представляет собой чистую игру о коррупции, где развитие сюжета происходит медленно через игровой процесс и сценарные последовательности. Вам предстоит исследовать мир Гримсбурга, встречать разнообразных персонажей и принимать решения, которые будут влиять на ход событий.





Игра предлагает уникальный игровой опыт, где ваш выбор и ваши действия имеют значение. Вы можете попытаться бороться с коррупцией и изменить ход истории, или поддаться ей и погрузиться в мрачный мир Гримсбурга. Она обещает увлекательное погружение в тему коррупции и сложные моральные выборы, которые вы будете делать в ходе игры.