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CORRUPTION TOWN (18+)

CORRUPTION TOWN (18+) 0.7g

Исследуйте Гримсбург и противостойте коррупции в захватывающей игре о выборах и последствиях
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Версия:
0.7g
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 814
Скриншоты
Описание

CORRUPTION TOWN - это захватывающая игра, где Агнес и Генри, вынужденные бежать из своего дома, оказываются в городе Гримсбург, полном злонамеренных людей. В этом опасном и враждебном месте они встречают Отто, трактирщика из "Хромой утки", и им придется принимать решение: бороться с коррупцией или уступить ей.


"CORRUPTION TOWN" представляет собой чистую игру о коррупции, где развитие сюжета происходит медленно через игровой процесс и сценарные последовательности. Вам предстоит исследовать мир Гримсбурга, встречать разнообразных персонажей и принимать решения, которые будут влиять на ход событий.


Игра предлагает уникальный игровой опыт, где ваш выбор и ваши действия имеют значение. Вы можете попытаться бороться с коррупцией и изменить ход истории, или поддаться ей и погрузиться в мрачный мир Гримсбурга. Она обещает увлекательное погружение в тему коррупции и сложные моральные выборы, которые вы будете делать в ходе игры.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать CORRUPTION TOWN (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
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Старые версии CORRUPTION TOWN (18+)
Version 0.6 Version 0.7e Version TG 0.7e


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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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