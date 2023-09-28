Whorehouse Manager (18+) 0.1.9
Управляйте и развивайте бордель, увеличивая прибыль и популярность.
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1.9
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
15 008
Whorehouse Manager - это игра, в которой вы становитесь управляющим небольшого борделя. Вам предстоит развивать свой бизнес, открывать новых девушек, улучшать условия для клиентов и многое другое.
Основная цель игры - увеличивать прибыль и развивать свой бордель. Вы сможете нанимать новых девушек, обучать их разным позам и навыкам, чтобы привлекать больше клиентов. Каждая девушка будет иметь свои особенности и умения, которые можно улучшать.
Вы также будете решать различные задачи и сценарии, чтобы привлекать разных клиентов. Ваш бордель может стать все более популярным, что будет способствовать увеличению прибыли.
Информация о модах
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