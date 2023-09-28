Whorehouse Manager - это игра, в которой вы становитесь управляющим небольшого борделя. Вам предстоит развивать свой бизнес, открывать новых девушек, улучшать условия для клиентов и многое другое.





Основная цель игры - увеличивать прибыль и развивать свой бордель. Вы сможете нанимать новых девушек, обучать их разным позам и навыкам, чтобы привлекать больше клиентов. Каждая девушка будет иметь свои особенности и умения, которые можно улучшать.





Вы также будете решать различные задачи и сценарии, чтобы привлекать разных клиентов. Ваш бордель может стать все более популярным, что будет способствовать увеличению прибыли.