Curse of the Night Stalker (18+) Ch. 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Ch. 2
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 517 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 513
Curse of the Night Stalker — это интересная и увлекательная игра, которая рассказывает историю о главном герое, которому приходится столкнуться с необычной и опасной ситуацией. После укуса змеей-вампиром, он начинает проявлять симптомы вампиризма, которые включают в себя увеличение жажды крови и изменения в его сексуальном либидо.
Этот неожиданный поворот событий меняет не только его собственную жизнь, но и влияет на его окружение, включая семью. Главному герою предстоит бороться с внутренними конфликтами и стремиться сохранить свое человеческое состояние, несмотря на вампирские симптомы.
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