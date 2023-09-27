Curse of the Night Stalker — это интересная и увлекательная игра, которая рассказывает историю о главном герое, которому приходится столкнуться с необычной и опасной ситуацией. После укуса змеей-вампиром, он начинает проявлять симптомы вампиризма, которые включают в себя увеличение жажды крови и изменения в его сексуальном либидо.





Этот неожиданный поворот событий меняет не только его собственную жизнь, но и влияет на его окружение, включая семью. Главному герою предстоит бороться с внутренними конфликтами и стремиться сохранить свое человеческое состояние, несмотря на вампирские симптомы.