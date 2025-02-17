Описание

THE ASSISTANT (18+) - Вы парень средних лет, который находит новую работу в качестве личного помощника в богатой семье. Испытайте уникальные и захватывающие трудности работы в мире сверхбогатых с высокими ставками, пытаясь сохранить свою собственную жизнь. От напряженных деловых встреч до личной драмы — испытайте все это в этой интерактивной игре!





Испытайте новый уровень азарта в этой захватывающей и увлекательной игре. Узнайте, какие секреты скрываются за закрытыми дверями, и принимайте решения, которые могут иметь далеко идущие последствия. Получите незабываемые впечатления и создайте невероятную историю с «Персональным помощником».