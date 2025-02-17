Версия:
Ch.2.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 647 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 045
Описание
THE ASSISTANT (18+) - Вы парень средних лет, который находит новую работу в качестве личного помощника в богатой семье. Испытайте уникальные и захватывающие трудности работы в мире сверхбогатых с высокими ставками, пытаясь сохранить свою собственную жизнь. От напряженных деловых встреч до личной драмы — испытайте все это в этой интерактивной игре!
Испытайте новый уровень азарта в этой захватывающей и увлекательной игре. Узнайте, какие секреты скрываются за закрытыми дверями, и принимайте решения, которые могут иметь далеко идущие последствия. Получите незабываемые впечатления и создайте невероятную историю с «Персональным помощником».
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Скачать THE ASSISTANT (18+) 647 Мб Ссылка 2 647 Мб Ch.2.9 Rus 647 Мб Ch.2.9 Rus (Ссылка 2) 647 Мб Ch.2.9 Rus [TG] 647 Мб
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