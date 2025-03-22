Описание

В игре Lust Academy вы вступаете в роль профессора в престижной академии мистических искусств, где ваша задача - обучать и руководить молодыми ведьмами или учениками. Ваша цель - помочь девочкам раскрыть свой потенциал и максимально использовать свои мистические навыки. Благодаря вашему руководству они станут более сильными и готовыми противостоять любым вызовам, даже самым страшным врагам.





С вашей помощью каждая ведьма сможет пройти через сложные испытания и развить свои способности до максимума. Вы будете адаптировать их обучение в соответствии с их индивидуальными потребностями и вашими высокими стандартами. Только те, кто подготовлен к самым трудным битвам, смогут достичь новых высот и перейти на следующий уровень мистического мастерства.





Привлеките больше ведьм в свою академию и приведите их к успеху под вашим мудрым руководством. Вместе вы преодолеете любые препятствия и станете неукротимыми в мире мистических искусств.