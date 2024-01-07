Версия:
70.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 272 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
82 775
Описание
Мир изменился, и вам пора оставить свой след! Откройте для себя уникальный постапокалиптический полусовременный/будущий мир в Lust Doll Plus и начните игру в одиночку, имея только свои амбиции.
Создайте свою собственную историю в Lust Doll Plus и исследуйте пленительно опасный мир, полный опасностей и возможностей. Участвуйте в напряженных битвах, стройте отношения с неигровыми персонажами, создавайте предметы и даже одевайте своего персонажа, стремясь к более процветающему будущему. Желание:откройте силу безграничных возможностей, строя жизнь, о которой всегда мечтали, в Lust Doll Plus. Станьте героем собственной истории, налаживая отношения, сражаясь с врагами, создавая предметы и одеваясь с ног до головы.
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