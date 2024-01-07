Описание

Мир изменился, и вам пора оставить свой след! Откройте для себя уникальный постапокалиптический полусовременный/будущий мир в Lust Doll Plus и начните игру в одиночку, имея только свои амбиции.





Создайте свою собственную историю в Lust Doll Plus и исследуйте пленительно опасный мир, полный опасностей и возможностей. Участвуйте в напряженных битвах, стройте отношения с неигровыми персонажами, создавайте предметы и даже одевайте своего персонажа, стремясь к более процветающему будущему. Желание:откройте силу безграничных возможностей, строя жизнь, о которой всегда мечтали, в Lust Doll Plus. Станьте героем собственной истории, налаживая отношения, сражаясь с врагами, создавая предметы и одеваясь с ног до головы.