Описание

Вы ищете что-то новое? Игра с уникальным поворотом? School Tales (18+) — идеальная игра для взрослых, которые ищут нестандартный взрослый опыт с милыми мультяшными персонажами.





School Tales (18+) предлагает захватывающее сочетание традиционного игрового процесса с откровенным контентом и системой выбора персонажей. Из множества персонажей на выбор вы обязательно найдете что-то, что позволит вам создать идеальный игровой опыт. Раскройте свою внутреннюю дикую сторону и исследуйте мир School Tales! Благодаря уникальному сочетанию традиционного геймплея и откровенного контента, он обязательно подарит геймерам незабываемые впечатления.





Сделайте решительный шаг и попробуйте «Школьные сказки» (18+) уже сегодня! Присоединяйтесь к тысячам геймеров, которые уже начали свое путешествие в этот увлекательный взрослый мир.