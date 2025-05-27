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School Tales (18+)

School Tales (18+) 7.9

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Версия:
7.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:57
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 143
Скриншоты
Описание

Вы ищете что-то новое? Игра с уникальным поворотом? School Tales (18+) — идеальная игра для взрослых, которые ищут нестандартный взрослый опыт с милыми мультяшными персонажами.


School Tales (18+) предлагает захватывающее сочетание традиционного игрового процесса с откровенным контентом и системой выбора персонажей. Из множества персонажей на выбор вы обязательно найдете что-то, что позволит вам создать идеальный игровой опыт. Раскройте свою внутреннюю дикую сторону и исследуйте мир School Tales! Благодаря уникальному сочетанию традиционного геймплея и откровенного контента, он обязательно подарит геймерам незабываемые впечатления.


Сделайте решительный шаг и попробуйте «Школьные сказки» (18+) уже сегодня! Присоединяйтесь к тысячам геймеров, которые уже начали свое путешествие в этот увлекательный взрослый мир.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать School Tales (18+) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о School Tales (18+)


Комментарии (1)
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Бяка
Бяка 25 ноября 2024 04:13
Без чат кода там ничего не меняется с версии 3.5
А уже 6.1 вышла
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