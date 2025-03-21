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Legacy of the Fallen (18+)

Legacy of the Fallen (18+) 0.1.4

Эпическое приключение в древнем мире богов, где судьбы решают оружие и сила
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Версия:
0.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 209 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
91
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Описание

Legacy of the Fallen (18+) — это увлекательное приложение, дополняющее вселенную трилогии про богинь, бросивших вызов Олимпийцам из‑за бессмысленной жестокости последних. Новый проект погружает игроков в эпическое путешествие по околомифологической вселенной, где древние артефакты и боги управляют судьбами смертных. Парочка главных героев отправляется на поиски украденного оружия — мощного предмета, способного переломить ход надвигающейся войны между божествами и их творениями.


История начинается с похищения артефакта одним из богов, который опасается его силы в назревающем бунте. Теперь, когда финальная битва не за горами, героям предстоит отыскать место его заточения и вернуть оружие, чтобы изменить будущее. По мере прохождения игроки столкнутся с множеством приключений, загадок и противников, каждый из которых раскрывает новые грани мифологического мира. Простая механика сочетается с насыщенным сюжетом и атмосферой эпической драмы, делая игру интересной для поклонников жанра.


Информация о модах

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Скачать Legacy of the Fallen (18+) 209 Мб Ссылка 2 209 Мб
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