Описание

Legacy of the Fallen (18+) — это увлекательное приложение, дополняющее вселенную трилогии про богинь, бросивших вызов Олимпийцам из‑за бессмысленной жестокости последних. Новый проект погружает игроков в эпическое путешествие по околомифологической вселенной, где древние артефакты и боги управляют судьбами смертных. Парочка главных героев отправляется на поиски украденного оружия — мощного предмета, способного переломить ход надвигающейся войны между божествами и их творениями.





История начинается с похищения артефакта одним из богов, который опасается его силы в назревающем бунте. Теперь, когда финальная битва не за горами, героям предстоит отыскать место его заточения и вернуть оружие, чтобы изменить будущее. По мере прохождения игроки столкнутся с множеством приключений, загадок и противников, каждый из которых раскрывает новые грани мифологического мира. Простая механика сочетается с насыщенным сюжетом и атмосферой эпической драмы, делая игру интересной для поклонников жанра.