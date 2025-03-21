Описание

В Edgefield сочетаются взрослый визуальный роман, симулятор свиданий и приключенческий point‑and‑click в динамичной атмосфере первого учебного года в престижном Университете Эджфилда. Игра предлагает широкий и яркий набор персонажей, с которыми можно познакомиться, подружиться и развивать романтические отношения в полностью анимированных сценах. Независимо от выбора главного героя — мужчины или женщины — вы получаете инклюзивный опыт, позволяющий строить отношения с персонажами любого пола без ограничений.





История начинается с того, что вам 18 лет, и вы отправляетесь в Университет Эджфилда вместе с отцом, его новой девушкой Сашей и ее дочерью Эммой. По прибытии вы осваиваете жизнь в общежитии и знакомитесь с соседями по этажу, где каждый диалог и решение влияют на дальнейшее развитие сюжета. Вам доступна полная свобода выбора: вы можете флиртовать или завязывать дружбу с любым персонажем, исследовать кампус и раскрывать скрытые сюжетные ветви, создавая по‑настоящему персонализированное приключение.