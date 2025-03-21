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Edgefield (18+)

Edgefield (18+) 0.1.0

Уникальное сочетание визуальной новеллы, симулятора свиданий и приключений в университете
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 666 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
455
Скриншоты
Описание

В Edgefield сочетаются взрослый визуальный роман, симулятор свиданий и приключенческий point‑and‑click в динамичной атмосфере первого учебного года в престижном Университете Эджфилда. Игра предлагает широкий и яркий набор персонажей, с которыми можно познакомиться, подружиться и развивать романтические отношения в полностью анимированных сценах. Независимо от выбора главного героя — мужчины или женщины — вы получаете инклюзивный опыт, позволяющий строить отношения с персонажами любого пола без ограничений.


История начинается с того, что вам 18 лет, и вы отправляетесь в Университет Эджфилда вместе с отцом, его новой девушкой Сашей и ее дочерью Эммой. По прибытии вы осваиваете жизнь в общежитии и знакомитесь с соседями по этажу, где каждый диалог и решение влияют на дальнейшее развитие сюжета. Вам доступна полная свобода выбора: вы можете флиртовать или завязывать дружбу с любым персонажем, исследовать кампус и раскрывать скрытые сюжетные ветви, создавая по‑настоящему персонализированное приключение.


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Скачать Edgefield (18+) 666 Мб Ссылка 2 666 Мб
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