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Life as an Innocent Waitress (18+)

Life as an Innocent Waitress (18+) 0.1.0

Испытайте напряжённую историю выживания и сопротивления в мрачной антиутопии
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 213 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Life as an Innocent Waitress вы оказываетесь в мрачном антиутопическом городе, где права женщин резко ограничены, а повседневная жизнь превращается в серию испытаний. Вы играете за Анджелину — девушку, оказавшуюся без поддержки и вынужденную устроиться официанткой в заброшенном баре, где посетители — жестокие и навязчивые личности. Этот антиутопический мир наполнен моральными угрозами и психологическими ловушками, а каждая встреча может повлиять на рассудок героини.


Сюжет разворачивается через серию трудных выборов, отражающих борьбу за сохранение личной целостности и свободы в условиях постоянного давления. Вам предстоит исследовать разные локации — бар, поезд, колледж — и сталкиваться с персонажами, чьи намерения далеки от благих. Система диалогов и ветвящихся сюжетных линий предлагает множество вариантов развития событий и концовок, зависящих от ваших решений. Атмосфера игры сочетает напряжённую реалистичность и глубокую эмоциональную нагрузку, создавая уникальный опыт выживания в мире, где даже повседневные действия превращаются в испытание.


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Скачать Life as an Innocent Waitress (18+) 213 Мб Ссылка 2 213 Мб
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