Описание

В Life as an Innocent Waitress вы оказываетесь в мрачном антиутопическом городе, где права женщин резко ограничены, а повседневная жизнь превращается в серию испытаний. Вы играете за Анджелину — девушку, оказавшуюся без поддержки и вынужденную устроиться официанткой в заброшенном баре, где посетители — жестокие и навязчивые личности. Этот антиутопический мир наполнен моральными угрозами и психологическими ловушками, а каждая встреча может повлиять на рассудок героини.





Сюжет разворачивается через серию трудных выборов, отражающих борьбу за сохранение личной целостности и свободы в условиях постоянного давления. Вам предстоит исследовать разные локации — бар, поезд, колледж — и сталкиваться с персонажами, чьи намерения далеки от благих. Система диалогов и ветвящихся сюжетных линий предлагает множество вариантов развития событий и концовок, зависящих от ваших решений. Атмосфера игры сочетает напряжённую реалистичность и глубокую эмоциональную нагрузку, создавая уникальный опыт выживания в мире, где даже повседневные действия превращаются в испытание.