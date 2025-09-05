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Ovidius – Blood for Love (18+)

Ovidius – Blood for Love (18+) Act I

Погрузитесь в атмосферу запретных страстей, предательства и политических интриг древних империй
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Версия:
Act I
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 197 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
91
Скриншоты
Описание

Ovidius – Blood for Love приглашает вас шагнуть в мир, где любовь превращается в ожесточённую войну, а каждое сердцебиение становится решающим в битве за выживание. Визуальный роман для взрослых погружает в декадентскую атмосферу Рима, где политические интриги и запретные страсти переплетаются в опасном танце судьбы. Вы, как генерал Римской империи, разрываетесь между запретной любовью к принцессе и смертельными амбициями её брата, принца. Каждое принятое решение, каждый сделанный выбор формируют вашу судьбу в этом мрачном, полном предательства и скрытых заговоров мире, где жизнь и любовь находятся на острие ножа.


Повествование углубляется, открывая перед вами лабиринт личных отношений, опасных союзов и роковых интриг, где каждый персонаж обладает своей темной историей и тайнами. Соблазняйте союзников, перехитрите соперников и прокладывайте путь сквозь паутину лжи, где запретная Интрига и всепоглощающая Страсть становятся главными двигателями событий. В этом визуальном романе каждый момент наполнен драматизмом и эмоциональной напряженностью, побуждая вас к осмысленным решениям, которые навсегда изменят ход истории и определят, кому из героев суждено выжить в мире, где любовь и предательство не знают пощады.


Информация о модах

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Скачать Ovidius – Blood for Love (18+) 197 Мб Ссылка 2 197 Мб
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