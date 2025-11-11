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Breaking Ties (18+)

Breaking Ties (18+) 0.1

Погрузитесь в мир болезненных распутываний и сложных эмоциональных выборов
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 574 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Breaking Ties вас ждет захватывающий визуальный роман для взрослых, где медленное и мучительное распутывание отношений превращается в глубокое исследование души. Следуйте за Ричардом и Лейлой, парой, которая отчаянно пытается сохранить то, что у них когда-то было, несмотря на то, что сомнения, желания и искушения проникли в их жизнь. Их прошлое, наполненное яркими воспоминаниями, теперь постепенно растворяется в тумане недоверия и утраченных надежд, где на каждом шагу подстерегают измена и искушения, способные окончательно разрушить даже самые крепкие узы. Игра предлагает вам окунуться в мир, где каждая мелочь, каждое принятое решение имеет огромное значение, а душевная боль, сопутствующая распаду отношений, превращается в художественно проработанное повествование о потере и надежде на восстановление.


Погружаясь в историю Ричарда и Лейлы, вы столкнетесь с непростыми моральными дилеммами и сложным выбором, который вынужден делать каждый из них на перекрестке прошлых ошибок и будущих возможностей. Их борьба за сохранение утраченной любви, за попытку восстановить разрушенное доверие, становится для вас эмоциональным испытанием, заставляющим задуматься о природе отношений и цене истинной близости. Это произведение не только демонстрирует болезненные последствия предательства, но и задает вопросы о том, можно ли восстановить разрушенное, и как сохранить искру любви в мире, где измена оставляет неизгладимый след. Предупреждение: игра затрагивает откровенные темы, связанные с изменой и предательством, и не рекомендуется тем, кто не готов к глубоким и мрачным сюжетным поворотам.


Информация о модах

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Скачать Breaking Ties (18+) 574 Мб Ссылка 2 574 Мб
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