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The Last Challenge (18+)

The Last Challenge (18+) v0.2.4

11
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Версия:
0.2.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:21
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 353
Описание

Игра "The Last Challenge" представляет уникальный сюжет, в котором городок Метеоритная Долина оказывается изолированным от внешнего мира из-за глобальной пандемии вируса Короны. Главный персонаж, Маркус Кроули, и его лучший друг Донни, вместе с остальными подростками, находятся в относительной безопасности внутри городка, не подвергаясь воздействию вируса, который разнесся по всему миру.


Изоляция Метеоритной Долины создает уникальное окружение, где игроки должны исследовать и разгадывать загадки, чтобы выжить и найти пути взаимодействия с внешним миром. По мере продвижения в игре игроки могут столкнуться с различными вызовами и препятствиями, которые требуют разнообразных навыков и решений.


Игра "The Last Challenge" предлагает уникальный сюжет и возможность игрокам исследовать, выживать и взаимодействовать с окружающим миром в условиях изоляции, что делает ее захватывающей и увлекательной.


Информация о модах

Сезон 1 – Глава 2b – v0.2.4

– 1108 новых статичных рендеров (всего 5585)
– 20 новых NSFW анимаций (всего 275)
– 4 новых SFW анимации (всего 21)
– 19 469 слов (всего 107 214)

Быстрый путь к этой ветке:
На автовокзале веди себя агрессивно с Мёрфи во время захвата Челленджа. Придуши его и заставь принять твоё руководство — это возбудит Саманту, и она начнёт к тебе приставать. Забери её в туалет — это самый быстрый путь к секс-сцене, но можно поэкспериментировать с другими вариантами. Уже в туалете — не спеши, насладись сценой. Выборы в предыдущих главах на эту ветку не влияют (только в этом обновлении).

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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