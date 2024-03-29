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Horny Villa (18+) (Мод, Бесплатные покупки)

Horny Villa (18+) (Мод, Бесплатные покупки) 19.7

Решайте головоломки и занимайтесь особняком с красивыми девушками
27
3
Скачать (80 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GreenT
Версия:
19.7
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
27
Комментарии:
56
Просмотров:
49 983

Horny Villa представляет собой интригующую головоломку, в которой игрокам предстоит не только решать задачи, но и заниматься строительством и дизайном своего особняка. В этой многогранной игре каждый элемент и деталь имеют значение, начиная от выбора материалов для декора и заканчивая планировкой помещений.


Погружаясь в мир игры, игроки быстро осознают, что каждый из представленных персонажей имеет свою уникальную историю, задачи и характер. Их истории переплетаются, создавая сложную сеть взаимосвязей и интересных поворотов сюжета. Со временем игроки начинают привязываться к этим персонажам, стремясь узнать о них как можно больше и помогать им в их исканиях.


В процессе игры особое внимание уделяется деталям. От дизайна интерьеров до ландшафтного дизайна вокруг особняка — все это может быть настроено и модифицировано в соответствии с предпочтениями игрока. Геймплей игры направлен на то, чтобы стимулировать стратегическое мышление игрока, требуя от него планирования и прогнозирования на несколько ходов вперед.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • Меню модов
  • Бесплатные сундуки всегда активны
  • Вы можете все, что захотите.
  • Предмет, который вы объединили (а не предмет, который вы использовали для объединения), получит уровень выше.

Вы используете энергию 1-го уровня и объединяете ее с монетой 1-го уровня = вы получаете монету 2-го уровня.

Не объединяйтесь с максимальным уровнем предмета.


МОД 2

  • Замороженная валюта
  • Замороженная энергия
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Horny Villa (18+) (Мод, Бесплатные покупки) 19.7 взлом

MOD V1
80 Мб
MOD V2
80 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
80 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
80 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Horny Villa (18+) (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (56)
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Akki
Akki 19 мая 2024 15:23
Бесконечная загрузка,что делать?
0
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Dinoankilo
Dinoankilo 7 мая 2024 07:10
Проблема как играть если он нуждается в браузер если браузер меня не пекидовает обратно
0
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Do48
Do48 1 мая 2024 15:10
4A-4A, правильно ли я поняла? Нужно удалить игру, затем установить этот файл со взломом и игра запустится? Или потом после мода надо установить еще раз игру с нутака?
0
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Kress
Kress 30 апреля 2024 00:01
И снова обнова, достали уже
+1
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Kress
Kress 27 апреля 2024 09:09
Lensifal, вышло обновление
0
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SeIv
SeIv 20 апреля 2024 10:17
Возникла проблема с батлпасом в ивенте, достигаю награды а она не забирается, причем не только алмазы а вообще все в том числе и скины, посоветуйте что нибудь
0
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Niggaдяй
Niggaдяй 5 апреля 2024 15:35
Обновите пожалуйста до новой версии 18.7 уже вышла
+1
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4A-4A
4A-4A 31 марта 2024 06:22
xucanniti, Всё легко и просто...если есть версия игры (обычная) с нутаку (её нужно полностью удалить)...Далее ставить нужно версию игры (с модом) в итоге всё равно используется версия от нутаку просто уже поверх неё стоит мод (иногда требуется разрешение поставить поверх окон) ...Аккаунт везде один и тот же вот поэтому нельзя установить две игры
+1
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Kress
Kress 30 марта 2024 14:24
Lensifal, очень ждём новое обновление
0
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Vollix
Vollix 29 марта 2024 21:52
Vollix, ждём обновление до 18.6е4)
0
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