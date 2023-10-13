Софи: Девушка из Зоны - это захватывающая история, начинающаяся в мире, пораженном загадочным вирусом. Этот вирус начал распространяться медленно, но затем его распространение ускорилось, и ваши друзья и коллеги были заражены. Однако они не умерли - они стали нечто хуже, чем живые мертвецы.





Прошло несколько лет, и общество развалилось до такой степени, что единственной целью каждого стало просто выживание. В этом апокалиптическом мире вы пытаетесь вести мирную жизнь вдали от своего родного города. Но все меняется, когда вы встречаете загадочную девушку.





Погрузитесь в захватывающий мир выживания, исследований и встреч с неизвестным в "Софи: Девушка из Зоны". Какие тайны скрывает эта девушка, и какие испытания ждут вас в этом опасном мире? Вы узнаете об этом, отправляясь в увлекательное приключение.