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Lust Survivor (18+)

Lust Survivor (18+) 0.7

4
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.7
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 88 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
3 370

Lust Survivor - это интересная игра, в которой семь девушек оказываются в сложной ситуации после крушения на необитаемой планете. Эта авария превращает обычных студенток с разными профессиями в выживших, и им предстоит научиться сотрудничать, чтобы выжить до прибытия помощи.


Игра предлагает игрокам уникальный опыт выживания, где группа молодых женщин должна справиться с невероятными трудностями и вызовами, которые бросает перед ними дикая и опасная планета. В процессе игры игроки будут развивать навыки выживания, строить укрытия, искать пищу и ресурсы, а также устанавливать отношения друг с другом.


Главными аспектами игры "Lust Survivor" являются выживание, приключения и взаимодействие между персонажами. Игроки будут следить за развитием сюжета и принимать ключевые решения, которые повлияют на исход игры.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Lust Survivor (18+) 0.7 взлом

Скачать Lust Survivor (18+) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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