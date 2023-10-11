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Royal Guards of Ethyria (18+)

Royal Guards of Ethyria (18+) Final

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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 203 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 003

Royal Guards of Ethyria (18+) - это удивительная история о королевстве, нашедшем свое месторождение богатств и ресурсов, таких как золото, серебро и рудники. Под властью мудрого и сильного короля, это королевство процветало и пользуется его защитой.


Однако за пределами богатств и роскоши королевства скрываются угрозы. Монстры, алчущие искать удовольствия в человеческой плоти и крови, поджидают в окрестностях, готовые напасть на невинных. Страх и тревога охватывают жителей, и им предстоит сделать все возможное, чтобы защитить свои дома и семьи от этой угрозы.


Королевство Этирия представляет захватывающую историю о силе, солидарности и борьбе за выживание в мире, где рядом с богатствами могут скрываться смертельные опасности. Эта история расскажет о подвигах героев, о которых мало кто знал, и о том, как они столкнулись с монстрами и собрались вместе, чтобы защитить свое королевство.


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Скачать Royal Guards of Ethyria (18+) 203 Мб Ссылка 2 203 Мб

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