Royal Guards of Ethyria (18+) - это удивительная история о королевстве, нашедшем свое месторождение богатств и ресурсов, таких как золото, серебро и рудники. Под властью мудрого и сильного короля, это королевство процветало и пользуется его защитой.





Однако за пределами богатств и роскоши королевства скрываются угрозы. Монстры, алчущие искать удовольствия в человеческой плоти и крови, поджидают в окрестностях, готовые напасть на невинных. Страх и тревога охватывают жителей, и им предстоит сделать все возможное, чтобы защитить свои дома и семьи от этой угрозы.





Королевство Этирия представляет захватывающую историю о силе, солидарности и борьбе за выживание в мире, где рядом с богатствами могут скрываться смертельные опасности. Эта история расскажет о подвигах героев, о которых мало кто знал, и о том, как они столкнулись с монстрами и собрались вместе, чтобы защитить свое королевство.