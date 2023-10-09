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Campus Confidential (18+)

Campus Confidential (18+) 0.29

Измените свою жизнь в колледже и стройте отношения в симуляторе свиданий.
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Версия:
0.29
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 684 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 442
Скриншоты
Описание

Campus Confidential - это обещающая игра-симулятор свиданий для взрослых, которая находится на ранней стадии разработки и полностью поддерживается сообществом Patreon. Игра переносит игроков в мир молодого студента, только что поступившего в колледж.


Главный герой начинает свое учебное путешествие, полное приключений и возможностей. В старшей школе он был скромным парнем, но теперь он стремится изменить свою жизнь и стать более общительным и популярным. Ему повезло иметь близкую подругу по имени Лекси, которая также обучается в этом колледже и живет в том же общежитии.


Игрокам предстоит принимать решения, влияющие на ход сюжета и отношения с другими персонажами. Важные выборы будут определять исход и направление истории главного героя. Campus Confidential обещает увлекательные исторические моменты, сложные отношения и разнообразные события, которые сделают игровой процесс захватывающим и интересным для взрослых игроков.


Информация о модах

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Скачать Campus Confidential (18+) v0.29 MOD APK

Скачать Campus Confidential (18+) 684 Мб Ссылка 2 684 Мб
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Старые версии Campus Confidential (18+)
Version 0.27 Version TG 0.27


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