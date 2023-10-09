Описание

Campus Confidential - это обещающая игра-симулятор свиданий для взрослых, которая находится на ранней стадии разработки и полностью поддерживается сообществом Patreon. Игра переносит игроков в мир молодого студента, только что поступившего в колледж.





Главный герой начинает свое учебное путешествие, полное приключений и возможностей. В старшей школе он был скромным парнем, но теперь он стремится изменить свою жизнь и стать более общительным и популярным. Ему повезло иметь близкую подругу по имени Лекси, которая также обучается в этом колледже и живет в том же общежитии.





Игрокам предстоит принимать решения, влияющие на ход сюжета и отношения с другими персонажами. Важные выборы будут определять исход и направление истории главного героя. Campus Confidential обещает увлекательные исторические моменты, сложные отношения и разнообразные события, которые сделают игровой процесс захватывающим и интересным для взрослых игроков.