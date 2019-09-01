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Sluts Inc (18+) (Мод, Авто сбор)

Sluts Inc (18+) (Мод, Авто сбор) 1.9.19

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Версия:
1.9.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 149
Скриншоты
Описание

Sluts Inc — это игра-симулятор для мобильных устройств, в которой игроки станут менеджерами уникального ночного клуба. Игра предлагает интересный опыт с геймплеем в режиме ожидания в сочетании с элементами управления бизнесом. Изюминкой этой игры является геймплей в режиме ожидания, игрокам не нужно работать непрерывно, но они все равно могут собирать деньги, улучшать объекты и расширять свой клуб. 


Кроме того, игроки должны принимать стратегические решения, чтобы привлекать клиентов, нанимать сотрудников и успешно развивать клуб. Игрокам в этой игре предстоит возродить небольшой бизнес, чтобы он мог стать сильным, нанимая множество разных сотрудников с уникальными навыками и внешностью. Каждый сотрудник вносит свой вклад в успех клуба по-своему.



Информация о модах

1. Автоматический сбор

2. Высокая производительность вашего сбора

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Скачать Sluts Inc (18+) (Мод, Авто сбор) v1.9.19 MOD APK

Скачать Sluts Inc (18+) (Мод, Авто сбор) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб
Старые версии Sluts Inc (18+) (Мод, Авто сбор)
Version 1.9.9


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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