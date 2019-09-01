Sluts Inc — это игра-симулятор для мобильных устройств, в которой игроки станут менеджерами уникального ночного клуба. Игра предлагает интересный опыт с геймплеем в режиме ожидания в сочетании с элементами управления бизнесом. Изюминкой этой игры является геймплей в режиме ожидания, игрокам не нужно работать непрерывно, но они все равно могут собирать деньги, улучшать объекты и расширять свой клуб.
Кроме того, игроки должны принимать стратегические решения, чтобы привлекать клиентов, нанимать сотрудников и успешно развивать клуб. Игрокам в этой игре предстоит возродить небольшой бизнес, чтобы он мог стать сильным, нанимая множество разных сотрудников с уникальными навыками и внешностью. Каждый сотрудник вносит свой вклад в успех клуба по-своему.
1. Автоматический сбор
2. Высокая производительность вашего сбора
Скачать Sluts Inc (18+) (Мод, Авто сбор) v1.9.19 MOD APK
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