Описание

Sluts Inc — это игра-симулятор для мобильных устройств, в которой игроки станут менеджерами уникального ночного клуба. Игра предлагает интересный опыт с геймплеем в режиме ожидания в сочетании с элементами управления бизнесом. Изюминкой этой игры является геймплей в режиме ожидания, игрокам не нужно работать непрерывно, но они все равно могут собирать деньги, улучшать объекты и расширять свой клуб.





Кроме того, игроки должны принимать стратегические решения, чтобы привлекать клиентов, нанимать сотрудников и успешно развивать клуб. Игрокам в этой игре предстоит возродить небольшой бизнес, чтобы он мог стать сильным, нанимая множество разных сотрудников с уникальными навыками и внешностью. Каждый сотрудник вносит свой вклад в успех клуба по-своему.



