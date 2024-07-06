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Blood of the Dragon (18+)

Blood of the Dragon (18+) 0.2.1

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Версия:
0.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 247 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 462
Скриншоты
Описание

Blood of the Dragon — это захватывающая ролевая игра, в которой вы становитесь молодым оруженосцем, стремящимся доказать свою доблесть. Ваша история начинается в небольшой деревне, где вы, превзойдя своего наставника в искусстве боя, мечтаете о рыцарском звании. Однако всё меняется, когда на вашу деревню нападают. В ходе защиты родного дома вы случайно обнаруживаете в себе дремлющие магические способности, связанные с драконьей кровью — редкое и могущественное наследие.


Вдохновленный этим открытием и стремясь понять свое происхождение, вы отправляетесь в столицу королевства. По пути вы сталкиваетесь с различными персонажами, каждый из которых может стать как вашим союзником, так и врагом. В столице вас ожидает интрига и заговоры, а также многочисленные задания, которые помогут вам раскрыть тайны вашей семьи и магических способностей.


Blood of the Dragon предлагает игрокам глубокий сюжет с множеством разветвлений, где каждое ваше решение может кардинально изменить исход истории. Вы будете исследовать богатый и разнообразный мир, участвовать в захватывающих сражениях и разгадывать древние тайны, которые угрожают всему королевству. Ваша уникальная связь с драконами откроет перед вами новые возможности и вызовы, и только от вас зависит, как использовать свою силу — для защиты или для завоевания.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Blood of the Dragon (18+) v0.2.1 MOD APK

Скачать Blood of the Dragon (18+) 247 Мб Ссылка 2 247 Мб
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Старые версии Blood of the Dragon (18+)
Version 0.1.0 Version 0.2.0 Version TG 0.2.0 Version TG 0.1.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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